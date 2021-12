Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Natalia Gavrilita, aflata intr-o vizita oficiala la Bucuresti, a avut o intrevedere cu omologul sau roman, Nicolae Ciuca. Dupa intalnire, cei doi oficiali au facut declarații de presa comune. In cadrul discursului sau, Natalia Gavrilița a declarat ca are toata increderea ca…

- Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a efectuat joi o vizita la București. Aceasta a fost intampinata de premierul Romaniei Nicolae Ciuca, iar la ora 11.35, cei doi vor susține o declarație de presa comuna. Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a anunțat ca efectueaza, joi, 9…

- Partidele din Romania, indiferent daca sunt la guvernare sau in opoziție, iși doresc sa ajute Republica Moldova sa avanseze pe calea reformelor. O spune ambasadorul agreat al Republicii Moldova in Romania, Victor Chirila. Potrivit diplomatului, acum Republica Moldova are șansa apropierii de Uniunea…

- Un cutremur de 3,6 grade pe scare Richter s-a produs, luni dimineața, in zona seismica Vrancea, la 78 de kilometri de Brașov. Seismul s-a produs, la ora 9:22, in județul Vrancea. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la o adancime de 140 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 78…

- “E-Distributie Dobrogea, operator de distributie a energiei electrice parte a grupului Enel, incepe saptamana aceasta lucrarile de relocare a retelelor de medie tensiune din zona Smardan – Macin pentru a permite realizarea unui drum national proiectat pentru accesul la noul pod suspendat peste Dunare…

- Doi tineri nevaccinați, confirmați cu Covid, au murit in ultimele 24 de ore, a anunțat sambata Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba de o tanara de 22 de ani din județul Maramureș. Aceasta nu era vaccinata și prezenta comorbiditați. Al doilea caz raportat este al unui tanar de 27 de ani din Mureș,…

- Un baiat de 14 ani din București și patru tineri cu varste curprinse intre 20 și 28 de ani au murit din cauze asociate COVID-19, potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategica. Pacienții nu erau vaccinați și prezentau comorbiditați.

