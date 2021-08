Stiri pe aceeasi tema

- In noua ediție a saptamanalului Agenda va prezentam locuri in care puteți merge cu copiii din județele Timiș și Arad, pentru o zi relaxanta in familie. Saptamanalul Agenda il gasiți la chioșcuri, online sau in poșta (daca aveți abonament).

- Toți cei cinci tineri inecați duminica seara in raul Siret pe raza comunei Filipești, județul Bacau, au fost declarați morți, informeaza Mediafax. Potrivit ISU Bacau, pompierii au scos pe rand din apa cei cinci minori care s-au inecat in raul Siret. Echipajele medicale de la fața locului le-au…

- Ceea ce se intampla la ora actuala la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale condus de liberalul clujean Adrian Nechita Oros intrece orice imaginație in materie de șmecherie administrativa. Doua concursuri intr-o saptamana Astazi la sediul ministerul din Capitala are loc concursul pentru ocuparea…

- Potrivit INHGA, pana la ora 22:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri rapide de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor…

- COD PORTOCALIUData: 10.07.2021 ora 14:45 – 10.07.2021 ora 20:00Ca urmare a precipitațiilor inregistrate și propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri rapide de debite si niveluri…

- Pana astazi, 26 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.076.533 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.035.902 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 379 cazuri noi de persoane…

- Autoritațile au confirmat miercuri 379 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 33.057 de teste. Au murit 52 de persoane infectate, in vreme ce la ATI sunt internați 493 de pacienți. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat miercuri 379 de cazuri noi de infectare cu coronavirus,…

- Pana astazi, 30.092 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 25.05.2021 (10:00) – 26.05.2021 (10:00) au fost raportate 52 de decese (24 barbați și 28 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Bacau,…