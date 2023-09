Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati din Irak si India, aflati in situatii ilegale au fost depistati ieri de politistii de imigrari din Bucuresti. Doi barbati din Irak si India, aflati in situatii ilegale au fost depistati ieri de politistii de imigrari din Bucuresti. Unul dintre acestia a fost introdus in Centrul de Cazare…

- Polițiștii timișeni au desfașurat in weekendul trecut acțiuni pe raza intregului județ, „pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri sau alte substanțe interzise la volan, precum și pentru conducerea sub influența bauturilor alcoolice”. Unul dintre șoferii opriți pe o strada din centrul Timișoarei…

- Doi tineri au fost depistati de politistii rutieri in noaptea de sambata spre duminica in timp ce conduceau sub influenta drogurilor, in municipiul Piatra-Neamt. „Sambata, in jurul orei 22.00, politistii au depistat un autoturism condus de o tanara in varsta de 21 ani, din Piatra-Neamt. Conducatoarea…

- Politistii locali au depistat doi barbati, intr-o statie de vaporetto din centrul orasului, care aveau asupra lor substante interzise. Politistii au fost sesizati de mai multi timisoreni in privinta celor doi, care au fost dati pe mana Brigazii pentru Combaterea Criminalitații Organizate Timișoara.…

- In noaptea de 28 spre 29 iulie a.c., in judetul Constanta, s a desfasurat actiunea "Blocada". Politistii si jandarmii au actionat, in sistem integrat, pentru mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica.Potrivit IPJ Constanta, actiunea "Blocada" s a derulat in municipiul Constanta si…

- La data 27 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Urbana au fost sesizați despre faptul ca o femeie in varsta de 80 de ani, in timp ce se deplasa pe strada Coriolan Brediceanu, din Timișoara a fost deposedata de geanta de catre o alta femeie in varsta de 56 de ani. Ulterior, persoana a…

- Incident in trafic, sambata dimineața, in centrul Timișoarei. Un motociclist a ajuns la spital dupa ce i s-a facut rau pe drum și a intrat intr-un panou publicitar de pe strada. Polițiștii au deschis un dosar penal.