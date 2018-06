Tineri cu viitor incert: nu muncesc si nu invata. Romania, la coada clasamentului

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe locul 13 in topul primelor 15 tari europene in functie de proiectele de investitii directe externe (FDI), fiind depasita doar de Serbia si Ungaria, arata un studiu publicat de IBM si...

- In aceasta saptamana, Ministerul Educației Naționale desfașoara in cateva localitați din țara acțiuni de promovare a invațamantului profesional dual. Insa, important de menționat este ca schimbarea mentalitații și a percepției publicului, nu se face doar in cateva zile pe an, ci tot timpul anului.…

- Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz ii indeamna pe tineri sa acceseze fondurile și programele de specializare oferite de Guvernul de Romaniei și Uniunea Europeana. Maricela Cobuz a transmis un mesaj cu prilejul zilei de 2 mai, cand in Romania este sarbatorita Ziua Internaționala a Tineretului. ...

- Statistica ingrozitoare pentru romani, aflați in plina vacanța de Ziua Muncii. Lucrul este dezorganizat si programul este lung, iar productivitatea lasa mult de dorit.Suntem printre primii in Europa la capitolul numarul de ore lucrate, dar avem printre cele mai mici salarii de pe Batranul…

- Romania se afla la coada clasamentului european in privinta banilor platiți pe ora de munca. Potrivit unui raport Eurostat dat publicitatii recent, doar bulgarii sunt platiți mai prost decat noi. Cel mai mult primesc norvegienii, 51 euro pe ora, si islandezii – 42,6 euro, in timp ce in spatiul UE pe…

- Doar jumatate de milion dintre angajatii din Romania au avut, anul trecut, potrivit datelor oficiale, un salariu mediu brut de 1000 de euro si peste. Maramureșenii au printre cele mai mici salarii din țara. Cu un salar mediu de doar 1887 lei pe luna, in timp ce salariul mediu pe țara depașește 2400…

- Noua dintre cei zece jucatori din comertul modern local se afla in topul celor mai mari 500 de importatori din Romania, pozitiile lor variind puternic (de la 6 la 362) in functie de modelul de business si de nivelul cifrei de afaceri.

- Cu un timp medu de asteptare de 12 minute, Romania este in top 3 mondial al tarilor prietenoase cu autostopistii, alaturi de Irak (7 minute) si Iordania (9 minute), in timp ce Norvegia (46 de minute), Afghanistan (47 de minute) si Suedia (51 de minute) au cei mai mari timpi de asteptare.