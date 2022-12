Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii subacvatici au descoperit in adancurile lacului Mjøsa, pe 17 noiembrie, silueta unei nave medievale. Cu o suprafata de aproximativ 360 km2, acest lac situat la aproximativ cincizeci de kilometri nord de Oslo, este cel mai mare din tara scandinava, scrie Le Figaro, potrivit news.ro.…

- O echip de arheologi a dezvaluit miercuri o inscripție rara in limba canaanita pe un pieptan de fildeș descoperit in sudul Israelului. Analiza marcajelor a confirmat ca este vorba despre cea mai veche propoziție cunoscuta, relateaza The Guardian.

- Conducerea Poliției Locale Bacau solicita Primariei Bacau sa acorde angajaților instituției spor pentru condiții vatamatoare de munca. Conform medicilor DSP care au stabilit condițiile de munca ale polițiștilor locali, ar fi vorba, printre altele de „febra musculara” pentru ca scriu prea mult la tastatura…

- PRINS… O cultura impresionanta de cannabis a fost descoperita, miercuri dimineața, intr-un imobil din municipiul Vaslui, in urma unor percheziții efectuate de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vaslui, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vaslui. Persoana…

- De la cel dintai duel din Superliga al FC Petrolul cu un grand al campionatului, FC Rapid, in așa-numitul „Primvs Derby”, deși giuleștenii nu mai sunt ce-au fost candva pentru a le atribui și in continuare titulatura de altadata, abia in etapa a XIII-a, la alt meci de tradiție, potrivit vocilor care…

- Popa Elena Luminița este una dintre romancele care fac ravagii pe aplicația Tiktok. Originala, intr-un timp scurt, femeia a reușit sa adune o comunitate semnificativa. Cu toate acestea, Popa Elena Luminița nu a dat multe detalii despre ea și familia sa. Iata imagini din interiorul casei in care locuiește…

- Cercetatorii au facut o descoperire uimitoare cand au analizat probele de praf culese de o sonda spațiala japoneza de pe un asteroid aflat la 300 de milioane de kilometri de Pamant: o picatura de apa.

- Un sondaj de opinie facut la comanda Digi24 te poate face sa predai armele rațiunii inainte sa tragi prea multe focuri cu ele. La mijlocul mandatului unei majoritați parlamentare formate ba din PNL-USR la inceput, de proba. apoi PSD-PNL, cu intenții marturisite a la long, ce socoata rezulta? Rezulta…