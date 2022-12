Tinerețe fără bătrânețe: Cum am putea trăi la fel de mult ca țestoasele Una dintre marile mistere pe care incearca sa le elucideze in prezent oamenii de știința este cel al opririi sau macar al incetinirii procesului de imbatranire. Pe scurt, autorii ultimelor studii subliniaza, in linii mari, ca nu se poate sa traim la nesfarșit, mai ales pentru ca pe pamant inca nu sunt cunoscute organisme care sa nu moara niciodata. Insa aceștia sunt intrigați de faptul ca exista un numar surprinzator de vietați care traiesc o vreme foarte indelungata, iar o parte dintre ele au o structura biologica similara cu a oamenilor, anunța descopera.ro. Fii la curent cu cele mai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

