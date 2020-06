Un poem de Mario de Andrade (poet, prozator si eseist brazilian, San Paolo 1893-1945) Am numarat anii mei și am constatat ca am mai puțin timp sa traiesc de aici inainte decat am experimentat pana acum. Ma simt ca acel copil care a caștigat un pachet de dulciuri: primele le mananca cu placere, dar cand și-a dat seama ca au mai ramas puține, a inceput sa le guste intens. Nu mai am timp pentru reuniuni interminabile in care sunt discutate statutele, regulile, procedurile și reglementarile interne, știind ca nimic nu va fi atins. Nu mai am timp sa sprijin persoane absurde care, in ciuda varstei lor…