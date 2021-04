„Timpul petrecut alături de familie e cel mai prețios cadou de sărbători!”, spune Randi Cozonacul ramane preparatul vedeta al sarbatorilor in familia Ropcea, fie ca e Craciun, fie ca este Paște, iar Randi așteapta cu mare bucurie nu doar sa il manance, dar sa il și pregateasca. „Dat fiind faptul ca noi nu am crescut cu ideea de Iepuraș care aduce cadouri, pot spune ca acesta a fost Iepurașul nostru. Copilul din mine nu a plecat niciodata și iși cere tributul! Mirosul acela de cozonac in cuptor, strabunica mea care freca aluatul și felul in care, nemaiavand rabdare, rupeam din el fierbinte, acestea sunt cele mai frumoase și vii amintiri“, spune artistul Famous Production, care considera… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

