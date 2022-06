Stiri pe aceeasi tema

- Camioanele asteapta ore in sir pentru a iesi din tara prin principalele puncte de trecere a frontierei, cea mai aglomerata vama fiind la Siret. Timpul estimat de asteptare este de 900 de minute pentru iesirea din tara si 120 pentru intrare. Potrivit aplicatiei Trafic Online a Politiei de Frontiera,…

- Camioanele asteapta ore in sir pentru a iesi din tara, la Vama Siret, unde timpul de asteptare este de 15 ore, 900 de minute, conform datelor Politiei de Frontiera, citate de News.ro . Camioanele asteapta, duminica, ore in sir pentru a iesi din tara, iar cea mai aglomerata este Vama Siret, unde unctioneaza,…

- Circulatia pentru camioane le care parasesc teritoriul Romaniei se desfasoara cu dificultate, marti, in noua puncte de trecere a frontierei de pe granitele cu Republica Moldova, Ucraina si Ungaria si in unul de pe granita de sud, la Siret camioanele care vor sa intre in Ucraina asteptand cate zece…

- Cozi de camioane care parasesc teritoriul Romaniei se inregistrau marti in noua puncte de trecere a frontierei de pe granitele cu Republica Moldova, Ucraina si Ungaria si in unul de pe granita de sud, informeaza News.ro. La Siret, camioanele care vor sa intre in Ucraina asteptand cate zece ore, in timp…

- Timp de asteptare la vama Siret pt camioane, in continuare foarte mare-14h Foto: politia de frontiera. Timpul de asteptare la punctul de trecere a frontierei Siret pentru camioane este în continuare foarte mare, respectiv, 14 ore, pe sensul de iesire din tara, în timp ce la intrare…

- Timpul de asteptare la Punctul de Trecere a Frontierei Siret este de 840 de minute, sambata dimineata, pentru camioane, traficul fiind intens in ambele sensuri, din cauza numarului mare de autotrenuri care se prezinta la control, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Aglomerație, miercuri seara, la granița cu Ungaria. Timpul de așteptare pentru camioane, la ieșire, este la Petea de 600 de minute, la Borș de 300 de minute, la Nadlac 2 - 120 de minute. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Aglomerație, miercuri seara, la granița cu Ungaria. Timpul de așteptare pentru camioane, la ieșire, este la Petea de 600 de minute, la Borș de 300 de minute, la Nadlac 2 – 120 de minute. Potrivit aplicatiei online de monitorizare a timpilor de asteptare de la frontiera, pe arterele dedicate camioanelor…