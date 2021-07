Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 17 iunie 2021, ora 18.00, la Teatrul Municipal Carei va avea loc spectacolul concert Metamorfoze, susținut de Trupa Mihai Raicu a Teatrului de Nord Satu Mare. Text: Bobi Dumitraș (trupa Fara Zahar). Regia muzicala: Bobo Burlacianu (trupa Fara Zahar). Pentru o mai mare accesibilitate a publicului…

- Spectacolul "Nepotul meu, Veniamin" de Ludmila Ulitkaia, regia Vlad Massaci, va fi prezentat in avanpremiera pe 19 si 20 iunie, la Sala Radu Beligan a Teatrului de Comedie, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. Spectacolul, nascut dintr-o inedita colaborare intre Teatrul…

- La Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”, luna florilor se sfarșește duminica, la sediul teatrului, cu indragitul spectacol al Mirelei Puia, „Inima de piatra”, cu o distribuție refacuta. Luna lui Cireșar vine cu multe spectacole și alte mici surprize pentru prietenii Teatrului „Merlin”. Ca in fiecare…

- Prima reprezentativa a Romaniei va juca contra Georgiei, pe 2 iunie, de la ora 21:45, intr-o partida de verificare disputata pe stadionul Ilie Oana din Ploiești. Cu doar cateva zile inainte de duel, FRF a anunțat ca suporterii pot reveni in tribune la un meci al naționalei pentru prima data din noiembrie…

- Intervenție de amploare, joi, in Prahova, dupa ce șase persoane, printre care trei copii, au fost ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o duba și un TIR. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 1A Ploiești – Valenii de Munte,…

- Dupa o lunga perioada in care salile de spectacole au fost inchise, teatrul maghiar „Csiky Gergely” prezinta publicului o noua premiera, care va avea primele reprezentații in 27 și 28 mai, de la ora 19,00, in sala mare a teatrului. Spectacolul este supratitrat in limba romana iar biletele pot fi procurate…

- Spectacolul-concert "Acces direct... la muzica!" in regia lui Cezar Ghioca, cu Adrian Enache si Mirela Vaida, va fi prezentat in premiera pe 29 mai, de la ora 19,00, la Sala Savoy a Teatrului de Revista "Constantin Tanase", informeaza organizatorii intr-un comunicat transmis AGERPRES. …

- Teatrul de vara din capitala va fi gazda unor concerte de muzica Jazz, anunța Primaria capitalei. Evenimentul va fi organizat saptamanal in fiecare zi de miercuri, astazi fiind lansarea programului muzical. Biletele pot fi procurate la casele Teatrului de Vara la prețul de 50 de lei, iar pensionarii,…