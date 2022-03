Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Timis se promoveaza in standul Romaniei la Targul International de Turism "Sajam Turisma" de la Belgrad, care are loc in perioada 24 - 27 martie, prin standul "De la turism in oras, la un turism al experientelor in judet: Discover Timis", unde vor fi prezentate cele mai importante destinatii…

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) in județul Timiș, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, va participa, in perioada 24-27 martie 2022, la Targul de turism Sajam Turisma de la Belgrad, Republica Serbia. In standul Romaniei, Asociația de Turism Timiș va avea un desk prin…

- Tot ce are mai bun Timișul in domeniul turistic va fi promovat in aceste zile la Belgrad. Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) in județul Timiș, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, va participa, in perioada 24-27 martie, la Targul de turism Sajam Turisma din capitala Serbiei.…

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in județul Timiș va participa intre 23 și 27 februarie la Targul de Turism al Romaniei, care se va desfașura la Romexpo București. Este pentru prima data cand APDT Timiș va fi prezenta la cel mai mare eveniment de promovare turistica din Romania,…

- Timișul ca destinație turistica va fi promovat la Targul de Turism al Romaniei, desfașurat la Romexpo București. Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) in județul Timiș, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, va participa, in perioada 23-27 februarie 2022, va fi prezenta la eveniment.…

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in Timiș, care dorește sa puna in valoare potențialul turistic al județului prin promovarea cat mai multor oferte legate de tradițiile, istoria și cultura zonei, sugereaza noi destinații inedite pentru amatorii de drumeții de o zi, la distanțe…

- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in județul Timiș, in colaborare cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș organizeaza marți, 18 ianuarie, o prima intalnire cu producatorii locali, meșteșugarii, dar și investitorii…

- Tarifele pe Valea Prahovei au scazut cu 30-40% dupa sarbatori, iar unele unitati de cazare ofera reduceri in timpul saptamanii, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT) Prahova. "Weekend-ul care tocmai a trecut a umplut din…