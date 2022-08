Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din Bucuresti, Cluj, Sibiu si Timis isi platesc cel mai bine angajatii, astfel ca acestea ocupa primele locuri in clasamentul judetelor cu cele mai mari salarii medii nete in luna mai a acestui an, dupa cum arata datele de la Institutul National de Statistica (INS), centralizate de ZF. Salariile…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 1 – 7 august, 39,7% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Constanta si Brasov. Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, 44,8% dintre cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate.…

- In luna iulie 2022 au fost vandute, la nivelul intregii tari, potrivit informațiilor furnizate de catre Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara, un numar de 57.310 de imobile, cu 4.364 mai multe fata de luna iunie. Totuși, numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 25 - 31 iulie, 39,7% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Constanta, Prahova si Timis.

- 1. Recensamantul 2022 se desfasoara intr-o maniera anevoioasa. Ne aflam intr-o zona a prelungirii prelungirilor etapei post-autorecenzare, ce se va desfasura pana pe data de 24 iulie, adica pana la sfarsitul saptamanii. In intervalul ramas, locuitorii tarii noastre se mai pot recenza in punctele fixe…

- Ministrul Sanatații spune insa ca nu exista motive de panica. Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 13 – 19 iunie, 55,3% din cazurile de COVID au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Brasov si Sibiu. In intervalul 13 – 19 iunie 2022 au fost inregistrate 2.609…

- Cod galben de inundații in județele Alba, Hunedoara și Sibiu. Viituri, torenți și scurgeri de pe versanți Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor București a emis un o avertizare hidrologica pentru evenimente imediate valabila pentru mai multe județe: Alba, Hunedoara și Sibiu. Ca…