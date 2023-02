Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Prognoza estimeaza o crestere economica de 2,8% in 2023, la o valoarea totala a PIB de 1.599 miliarde lei, si o inflatie de 8% la final de an, potrivit raportului publicat joi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele 11 luni din 2022, 2,828 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 1,7% (48.400 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . In perioada…

- In ceea ce privește importurile de carbune, acestea au scazut, fapt ce arata ca Romania face pași importanți spre independența energetica. In perioada mentionata, Romania a importat 372.100 tep carbune net, cu 70.900 tep (16%) mai putin fata de cantitatea importata anul anterior in acelasi interval,…

- Estimarile Bancii Mondiale confirma pentru Romania perspectiva unei cresteri economice constante pana in 2030, a declarat, marti, prim-ministrul Nicolae Ciuca, intr-o interventie online la evenimentul aniversar dedicat implinirii a 25 de ani de activitate in Romania a Consiliului Investitorilor Straini.

- Piața materialelor de construcții din Romania a cunoscut o creștere rapida, pe masura ce țara construiește mai multa infrastructura și iși extinde economia. Specialiștii se așteapta ca aceasta piața sa creasca cu o evoluție de +8,4% in 2023, potrivit unui raport realizat de Comisia Naționala de Strategie…

- Romania a importat, in primele zece luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de peste 1,828 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 20,1- (-459.800 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).…