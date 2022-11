Timișorenii, revoltați de aspectul Fântânii cu Pești după renovare – „Asortată cu oalele de sarmale” Dupa apariția primelor fotografii cu Fantana cu Pești „renovata”, sute de timișoreni s-au aratat revoltați de aspectul pe care il are acum unul dintre simbolurile centrului Timișoarei. Majoritatea celor care au facut aprecieri sunt de parere ca actuala culoare data fantanii este total nepotrivita. Fostul viceprimar și consilier local Romița Orza a facut i analiza dura pe pagina sa de Facebook: Fantana arteziana din centrul Timișoarei. Azi. Asortata cu oalele de sarmale din ceramica, vandute la tarabe, “refacerea” ei, in forma de acum , in suma de 130.000 euro, e de un kitsch desavarsit. Culmea,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

