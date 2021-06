Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Primaria Timișoara a semnat, in luna februarie, un parteneriat cu Fundația ETA 2U privind instalarea a 16 stații de monitorizare a aerului, iata ca acestea au fost instalate și de astazi orice persoana interesata are acces la informații. Primarul Dominic Fritz a anunțat ca datele pot fi accesate…

- Primarul Dominic Fritz a anuntat, luni, ca in aceasta vara va fi redeschisa Baza "Uszoda" din Parcul Central "Anton Scudier" din Timisoara, construita in anul 1926 ca baza de agrement si bazine de inot si care a functionat pana la Revolutia din 1989, dupa care a devenit ruina si loc de adapost pentru…

- Pentru ca vrem cu toții un oraș mai curat, cu mai puțin praf, Primaria Timișoara a facut un apel la șoferii din oraș. „Un gest mic de spirit civic ajuta companiile de salubrizare sa iși faca treaba mai bine, de aceea va rugam ca in zilele de salubrizare stradala sa va parcați mașina la o […] Articolul…

- Poliția Locala, alaturi de Retim, Primaria Timișoara și Direcția Apelor ii invita pe timișoreni la acțiunea voluntara de igienizare a malurilor Canalului Bega. In urma misiunilor de patrulare, polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au constatat ca pe malurile Canalului Bega, pe…

- Primaria Timișoara, care din luna noiembrie pana in prezent a cazat in centrul de carantinare peste 2.500 de migranți ajunși in județ din Serbia, este pregatita sa ofere Consiliului Județean Timiș expertiza sa in gestionarea unui astfel de centru. Primarul Dominic Fritz saluta hotararea Consiliului…

- Orasul a fost la sfarsitul saptamanii trecute sub asediul norilor de praf, tonele de cenusa depozitate la groapa folosita in ultimele decenii fiind spulberate de vantul care a suflat si cu peste 60 km/h. Oricat le-a cerut Uniunea Europeana autori...

- Primarul Dominic Fritz a semnat, miercuri, contractul de proiectare pentru reabilitarea pasajului Slavici – Polona (fost IMAIA), una dintre construcțiile inginerești abandonate ale orașului, care insa poate asigura legaturi rutiere importante. „Zona Polona a fost ignorata mulți ani și trebuia demult…