Timișorenii pot urmări, online, mașinile de salubrizare și cele pentru deszăpezire Primaria Timișoara a lansat, in cursul acestei saptamani, un nou instrument menit sa transparentizeze serviciile publice furnizate locuitorilor. Atat vehiculele de deszapezire, cat și cele de salubrizare, de acum pot fi urmarite in permanența in timp real, la adresa: www.primariatm.ro/mediu-2/#curatenie. Timișorenii pot urmari acolo numarul și tipul vehiculului, traseul parcurs și viteza cu care a […] Articolul Timișorenii pot urmari, online, mașinile de salubrizare și cele pentru deszapezire a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

