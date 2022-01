Timișorenii decid direct unde se duc o parte din banii lor. Ce sumă este alocată pentru bugetul participativ Dupa modelul pus anul trecut in practica de Consiliul Județean Timiș, pentru prima oara in istoria orașului, Timișoara va avea un capitol din bugetul local propus și votat de catre cetațeni. Regulamentul bugetului participativ al Timișoarei, pentru care va fi alocata in 2022 suma de trei milioane de lei, a fost supus marți votului Consiliului […] Articolul Timișorenii decid direct unde se duc o parte din banii lor. Ce suma este alocata pentru bugetul participativ a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

