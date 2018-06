Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in Piața Operei din Timișoara, pentru a cere demisia lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputaților, dupa ce liderul PSD a fost condamnat la trei ani și șase luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu. Timișorenii au…

- Peste 1.000 de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in Piața Operei din Timișoara, pentru a cere demisia lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputaților, dupa ce liderul PSD a fost condamnat la trei ani și șase luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu. Timișorenii au…

- Peste 1.000 de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in Piața Operei din Timișoara, pentru a cere demisia lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputaților, dupa ce liderul PSD a fost condamnat la trei ani și șase luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu. Timișorenii au…

- Senatorul PNL de Vrancea, Catalin Toma, a susținut astazi o conferința de presa in care a solicitat demisia președintelui PSD Liviu Dragnea, din fruntea Camerei Deputaților. ”Este inadmisibil ca al 3-lea om in stat sa fie condamnat cu executare și sa ramana in funcție. Aduce un mare deserviciu de imagine…

- Aproape 500 de oameni s-au adunat, in aceasta seara, pana in jurul orei 8.30, in Piața Victoriei din Timișoara, pentru a solicita demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea Camerei Deputaților dupa ce acesta a fost condamnat la inchisoare cu executare. Acțiunea a fost organizata pe Facebook, mobilizarea…

- USR a anuntat joi, dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani si 6 luni cu executare, ca ii cere demisia acestuia de la sefia Camerei Deputatilor, fiind inadmisibil ca un infractor sa ramana intr-o functie atat de importanta.

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, joi, ca Liviu Dragnea "trebuie sa paraseasca viata publica", precizand ca "un politician cu doua condamnari in Justitie nu poate sa mai stea in fruntea Romaniei". "Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viata publica. Un politician cu doua condamnari…

- Guvernul nu are in intentie sa adopte ordonante de urgenta in ceea ce priveste modificarea Codurilor penale, a anuntat luni presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Guvernul nu are in intentie sa adopte ordonante de urgenta pe modificarea Codurilor penale. Ministrul…