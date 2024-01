Timișoreanul Sascha Bota cucerește lumea muzicală: debut ca solist la Filarmonica din Koln Alexandru-Mihai Bota (cunoscut in lumea muzicala drept Sascha Bota), artistul care reprezinta Timișoara in intreaga lume, va susține un concert special in seara zilei de luni, 29 ianuarie, la Filrmonica din Koln, in Germania, ocazie cu care artistul iși va face debutul ca solist pe aceasta scena. Alexandru-Mihai Bota s-a nascut in Timișoara, intr-o familie […] Articolul Timișoreanul Sascha Bota cucerește lumea muzicala: debut ca solist la Filarmonica din Koln a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

