Timișoreanul Dragoș Pădureanu s-a calificat în etapa următoare a concursului Superstar Dragoș Padureanu (MC Woodie), o figura cunoscuta pe scena de hip-hop și drum and bass din Timișoara s-a calificat in etapa urmatoare a concursului Superstar, difuzat de Pro TV, dupa o prestație care a fost admirata de membrii juriului. Woodie s-a nascut in Craiova și și-a inceput activitatea la primul concurs de beatbox din Romania, […] Articolul Timișoreanul Dragoș Padureanu s-a calificat in etapa urmatoare a concursului Superstar a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

