Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Universitar de Urgenta anunta ca va face o ancheta epidemiologica in urma acuzatiilor pacientului Doru Oprea, care a fost internat in unitatea spitaliceasca in urma protestului din 10 august si...

- Medicii de la spital afirma ca analizele de laborator "trebuie corelate cu contextul clinic al pacientului si cu alte constante biologice crescute", intrucat exista si purtatori asimptomatici. S-a ales cu o gaura in picior de la o grenada a Jandarmeriei, iar acum a primit o noua LOVITURA.…

- Doru Oprea, protestatarul din Timișoara care a fost ranit la proteste spune ca dupa intervențiile suferite a aflat ca este infectat cu bacteria clostridium. Protestatarul crede ca a luat infecția din spital. Doru Oprea a fost ranit in urma protestelor de pe 10 august. Potrivit propriilor declarații,…

- Doru Oprea, protestatarul care a suferit doua intervenții dupa ce bucati din grenadele aruncate de jandarmi i-au intrat în picior, susține ca analizele i-au confirmat si prezenta bacteriei clostridium, existând posibilitatea ca aceasta sa fie luata din

- Doru Oprea, protestatarul care a suferit doua intervenții dupa ce bucati din grenadele aruncate de jandarmi i-au intrat in picior, susține ca analizele i-au confirmat si prezenta bacteriei clostridium, existand posibilitatea ca aceasta sa fie luata din unitatea medicala."Sambata noaptea am…

- Doru Oprea, un barbat care a participat la protestul din 10 august si a fost ranit, necesitand internarea, a publicat pe pagina sa de Facebook un buletin de analize din care reiese ca a contactat in spital o bacterie.

- Doru Oprea, un barbat care a participat la protestul din 10 august si a fost ranit, necesitand internarea, a publicat pe pagina sa de Facebook un buletin de analize din care reiese ca a contactat in spital o bacterie.

- Doru Oprea, un barbat care a participat la protestul din 10 august si a fost ranit, necesitand internarea, a publicat pe pagina sa de Facebook un buletin de analize din care reiese ca a contactat in spital o bacterie.