Timișorean condamnat la închisoare, depistat în timp ce încerca să treacă granița la pas, fără acte Politistii de frontiera de la vama Cenad, județul Timiș, au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit general, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate de 1 an și șase luni pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violențe. Barbatul era dat in urmarire de doi ani și jumatate. „In data […] Articolul Timișorean condamnat la inchisoare, depistat in timp ce incerca sa treaca granița la pas, fara acte a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

