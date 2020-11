Timișoara se apropie de carantina totală. Ce spune Dominic Fritz Este puțin probabil ca Timișoara sa evite impunerea masurii de carantinare a orașului și a zonei metropolitane, a declarat primarul, Dominic Fritz. Dominic Fritz a anunțat ca in Timișoara rata de infecție se apropie de 6 la mia de locuitori, ceea ce inseamna ca orașul intra intr-un scenariu de creștere exponențiala. „Trebuie sa spun, din pacate, ca este puțin probabil ca vom putea evita o carantinare a orașului și de fapt a intregii zone periurbane. Ieri, DSU a dat o comunicare ca localitațile care depașesc rata de infectare de 6 cazuri la mia de locuitori trebuie sa trimita concluziile lor privind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

