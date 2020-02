Stiri pe aceeasi tema

- Banatenii se afla in pauza competitionala si continua sa faca mutari in lot. Ultimul venit e fijianul Joji Sikote, verisor cu ex-banateanul Mesake Doge, si reprezinta o noua intarire pentru pachetul de inaintare al echipei. Timisoara Saracens l-a mai transferat in aceasta iarna si pe pilierul argentinian…

- Ripensia nu a cedat nici in ultimul joc de pregatire din zona Antalya. Astazi, elevii lui Alexandru Pelici au facut meci egal cu o grupare nord-macedoneana de prima liga – FK Shkupi, scor 1-1. „Urmasa” Slogai Jugomagnat a condus cu 1-0, dar Alex Popovici a marcat in ultimul sfert de ora pentru ros-galbeni.…

- FC Farul Constanta a obtinut semnatura lui Cezar Gherghiceanu, un atacant de 19 ani, care s a antrenat in ultimul timp sub comanda lui Ianis Zicu.Fost international sub 18 ani, acesta a facut ultimii doi ani de juniorat in Spania, la UCAM Murcia, pentru care a marcat 23 de goluri in ultimul sezon la…

- Christian Ilic (23 de ani), mijlocașul scoțienilor de la Motherwell, și-a adus aminte de experiența total eșuata avuta in Romania, la Sepsi Sfantu Gheorghe. Intr-un interviu acordat in presa britanica, Ilic și-a adus aminte de modul in care a fost tratat de echipa covasneana. „Mi-a fost greu sa mai…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe l-a transferat, luni, pe mijlocasul Lorant Kovacs, de la formatia maghiara Ujpest Budapesta, a anuntat clubul covasnean pe pagina sa de Facebook. Kovacs (26 ani), jucator format la Universitatea Cluj, a evoluat in perioada 2016-2019 la echipa maghiara Haladas…

- Transferul depre care conducerea CSM Galați spunea inainte de turneul Cupei Romaniei ca este in faza de negocieri a fost perfectat. La CSM Dunarea va juca un hocheist cu un CV impresionant: Konstantin Puskariov (34 de ani).Atacantul nascut in Kazahstan are la activ doua sezoane in cel mai…

- Geanina de la „Insula Iubirii” va deveni in curand mama șitraiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Soția lui Costas și-a pozatburtica de gravida și a postat imaginea pe contul de socializare. Prieteniivirtuali i-au trimis zeci de mesaje. Geanina și Costas au decis pe insula sa se desparta, insadragostea…

- Timisoara Saracens are sansa de a lupta pentru un nou trofeu dupa ce si-a castigat grupa din a doua competitie nationala. Banatenii s-au impus pe terenul celor de la Tomitanii Constanta cu un neverosimil 111-0! In finala Cupei „sarazinii” vor da piept cu CSA Steaua. Punctele „leilor” s-au impartit aproape…