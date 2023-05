Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a fost primit de premierul sud-coreean.„Ieri, 03.05.2023, am avut marea onoare de a fi primit de Excelența Sa, Dl. Han Duck-soo, prim-ministrul Republicii Coreea. CITESTE SI Dupa trei ani de pauza, Festivalul Culturii Romane si Caravana Noului Cinema Romanesc…

- Fotbalistul echipei Cracovia, Virgil Ghita, a inscris un gol in meciul castigat, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Radomiak Radom, in etapa a 28-a a campionatului polonez, potrivit news.ro.Ghita a marcat pentru 2-0, in minutul 90+2. Fii la curent cu cele mai noi…

- Sportivul Stefan Comanescu, legitimat la CS Dinamo Bucurest, s-a calificat la Jocurile Europene din acest an de la Cracovia, el fiind singurul karateka roman la competitia din Polonia."Sportivul dinamovist Stefan Comanescu (21 de ani) a reusit performanta de a se califica la Jocurile Europene, ce se…

- Gheorghe Hagi a avut o noua intervenție virulenta la TV, in care a contestat selecția realizata de Edi Iordanescu pentru meciurile cu Andorra și Belarus, din preliminariile EURO 2024. Acum, „Regele” și-a indreptat atenția și spre lipsa de la lot a lui Virgil Ghița, fundașul central de 24 de ani care…

- Bucovina a fost inclusa ca una dintre destinatii pentru un traseu international de lux. Circuitul este organizat de TCS World Travel, o companie considerata lider mondial in randul operatorilor de turism de lux. Deplasarile se fac in avioane private. TCS World Travel a anuntat programul de circuite…

- Cardinalul Karol Wojtyla era la curent cu cazuri de pedofilie in Biserica Catolica poloneza inainte de a fi ales papa Ioan Paul al II-lea in 1978, potrivit unei anchete jurnalistice prezentate, cu marturii in sprijin, de televiziunea privata poloneza TVN, transmite AFP. In timp ce era cardinal si episcop…

- O femeie britanico-poloneza, care avea deja sapte copii, a nascut cvintupleti si a declarat marti ca se simte "mai bine decat se astepta" dupa o astfel de sarcina, informeaza AFP. Dominika Clarke, mama a sapte copii cu varste cuprinse intre 10 luni si 12 ani, a nascut cvintupleti duminica, intr-un spital…

- Cofondatorul trupei rock Pink Floyd Roger Waters - invitat de Rusia sa se exprime in fata membrilor Consiliului de Securitate al ONU - a denuntat invazia rusa, dar si pe cei care au "provocat"-o si a infuriat Ucraina, relateaza AFP. "Invazia Ucrainei de catre Federatia rusa este ilegala. O condamn in…