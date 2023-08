Stiri pe aceeasi tema

- Licitatia pentru proiectarea si executia lucrarilor necesare devierii traseului sectorului de autostrada Nadaselu - Mihaiesti a fost lansata, a anuntat, joi, intr-un comunicat de presa, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Anuntul de participare a fost transmis spre…

- Luni, 31 iulie, intre orele 8-18 se vor executa doua conectari de conducte la intersecția strazilor Gheorghe Pop de Basești și Garii. Lucrarile fac parte din proiectul “ CL12 Execuție rețele de apa și canalizare Timișoara Nord – Lot 1”, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei pe strazile Gheorghe…

- A fost desemnat caștigatorul contractului pentru construcția drumului de legatura dintre A3 și DN1 (localitatea Tureni, județul Cluj), a anunțat marți CNAIR. Asocierea DIMEX-2000 COMPANY (Leader) – OBRAS PUBLICAS Y

- Luni, 3 iulie, intre orele 9-13 se va executa o conectare de conducte pe Calea Aradului. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei in zona delimitata de Calea Aradului, Calea Sever Bocu, strada Amurgului și Piața Consiliul Europei, inclusiv la Iulius Town, pe Calea Torontalului – porțiunea…

- Modernizarea tronsonului de drum Vingard – Ohaba: A fost semnat contractul de execuție a lucrarilor Modernizarea tronsonului de drum Vingard – Ohaba: A fost semnat contractul de execuție a lucrarilor A fost semnat contractul de executie al lucrarilor pentru modernizarea tronsonului Vingard – Ohaba,…

- Vineri, in urma finalizarii procesului de evaluare a ofertelor depuse, DRDP Timișoara a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului de “Execuție a lucrarilor din cadrul obiectivului Varianta de Ocolire Timișoara Sud – rest de executat”. Ofertantul desemnat caștigator este Asocierea SA…

- Veste foarte buna data de președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan care a semnat contractul de execuție a lucrarilor de reabilitare și modernizare a DJ 712 A Runcu-Rau Alb:” Avem și suma necesara implementarii acestui obiectiv de investiții, 14.100.000 de lei! In detaliu, lucrarile…

- Pentru ca digitalizarea este viitorul, Aquatim a facut, inca de la finalul anului trecut, demersurile pentru achiziția unui sistem de digitalizare a contorizarii in Timișoara, iar in luna februarie a acestui an, a semnat Contractul de finanțare pentru proiectul ”Sistem de contorizare a consumului de…