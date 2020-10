Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Timis, Liliana Onet, a declarat ca in Timisoara "este o chestiune de ore" pana cand municipiul va intra in scenariul rosu, avand in vedere ca, joi dimineata, indicele de infectare este de 2,92 la mia de locuitori. Ea a spus ca, dupa ce se va depasi acest indice de infectare, va convoca…

- Prefectul judetului Timis, Liliana Onet, a declarat ca in Timisoara "este o chestiune de ore" pana cand municipiul va intra in scenariul rosu, avand in vedere ca, joi dimineata, indicele de infectare este de 2,92 la mia de locuitori, potrivit Agerpres.Ea a spus ca, dupa ce se va depasi acest…

- Colegiul National "Radu Negru" din municipiul Fagaras este primul liceu din judetul Brasov care va functiona, in urmatoarele doua saptamani, dupa scenariul rosu, membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta luand decizia suspendarii cursurilor fata in fata in cadrul unei sedinte ce a avut…

- Prefectul Liliana Oneț a convocat, astazi, o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in cadrul careia s-a luat Hotararea privind schimbarea scenariului pentru desfașurarea cursurilor la Liceul Teologic Penticostal Logos din Timișoara, județul Timiș. „Se suspenda temporar activitațile…