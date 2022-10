Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in Piața Unirii, dupa ce o mașina a luat foc in pasaj. Circulația este intrerupta in zona. Incendiul se produce cu degajari mari de fum. O mașina a luat foc in mers, cu puțin timp in urma, in timp ce tranzita Pasajul Unirii, din Capitala. Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise la fața…

- Bulevardul Mircea cel Batran din Targoviște are, incepand de din aceasta saptamana, banda dedicata transportului in comun. Masura este parte a proiectului european de modernizare a transportului local, investiție care a vizat și bulevardul amintit. Dupa apariția benzii dedicata transportului public,…

- Dacp e duminica, e concurs! Pe 9 octombrie, intre orele 9:00 – 14:00, va avea loc evenimentul sportive “Cycling and Running Day”. Circulatia rutiera va fi inchisa in zona strada Pestalozzi – bulevardul Corneliu Coposu, pana la Pasajul Michelangelo. Circulatia mijloacelor de transport in comun va fi…

- In data de 2 octombrie, intre orele 05:00 – 17:00, va avea loc evenimentul sportiv “UVT Liberty Marathon”. Circulatia rutiera va fi inchisa in zona bulevardului I.C.Bratianu – strada 20 Decembrie 1989 – bulevardul C.D.Loga – bulevardul Regele Ferdinand I – splaiul Tudor Vladimirescu – bulevardul Vasile…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN Centura Bucuresti, in localitatea Glina, judetul Ilfov, s a produs un accident rutier, in care au fost implicate 3 autoturisme, care au intrat in coliziune frontala, ca urmare a unei patrunderi pe contrasens.Potrivit…

- Pe DN1, la ieșire din municipiul Fagaraș spre Brașov a avut loc un accident rutier, coliziune fața-spate intre trei autoturisme, anunța IPJ Brașov. In urma impactului a rezultat o victima care a fost preluata și transportata la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate. La testarea conducatorilor…