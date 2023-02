Zona centrala a Timișoarei este in aceasta dimineața un adevarat furnicar. Zeci de angajați de la SDM asfalteaza bucați de strazi cu doar nicio ora inainte de primul eveniment oficial care marcheaza deschiderea anului in care Timișoara este Capitala Europeana a Culturii. Ca in timpul lui Ceaușescu, administrația Fritz incearca sa peticeasca, pe ici pe […] Articolul Timișoara, carpita ca in timpul lui Ceaușescu, in ziua deschiderii oficiale a anului Capitala Culturala Europeana a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .