Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara este, in perioada 26 – 28 octombrie 2022, Capitala Europeana pentru sectorul Automotive, prin gazduirea, de catre Universitatea Politehnica Timișoara, a celui de-al XVII-lea Congres European Automotive – EAEC – MVT 2022, eveniment organizat in colaborare cu SIAR – Societatea Inginerilor de…

- De la o zi la alta, vestile despre ce si cum face si ce mai planuieste Perla Coroanei economiei nationale devin simple cioturi contrariante de informatii. Nu le scutura nimeni, nu se cer detalii. De sub aparenta unor preocupari bine jucate in spatiul public cam de aceleasi personaje, se vad insa coltii…

- Timișoara va fi, in perioada 26 – 28 octombrie 2022, capitala europeana automotive, prin gazduirea, de catre Universitatea Politehnica Timișoara, a celui de-al XVII-lea Congres European Automotive – EAEC – MVT 2022, eveniment organizat in colaborare cu SIAR – Societatea Inginerilor de Automobile din…

- Dacia, pe primul loc in Europa in privinta creșterii numarului de inmatriculari Dacia continua sa fie marca din Europa ce sfideaza orice criza, inregistrand constant creșteri, in timp ce alți mari producatori auto au mari scaderi. Marți 18 octombrie, ACAROM (Asociația Constructorilor de Automobile din…

- Un oraș despre care poți sa spui multe, dar e imposibil sa nu-l iubesti. București are peste 500 de ani de istorie și este casa a peste doua milioane de romani. E un oraș care se dezvolta continuu, un oraș care are nevoie de dragostea locuitorilor sai. Fara incrancenare, fara scandal, cu zambetul pe…

- „Football Museum Bucharest”, un proiect fara precedent pana acum in Romania, urmeaza sa fie inaugurat in curand, intr-o cladire restaurata din Centrul Vechi al Capitalei, situata pe stada Gabroveni. Primele piese de colecție care vin in Capitala noastra: tricourile purtate de Hagi și Maradona la Real…

- Romania este pe primul loc in UE la capitolul copii deveniți victime pe șosele. Peste 100 iși pierd viața anual in accidente rutiere, iar 450 sunt raniți grav. Numai in primele opt luni din acest an, in Capitala au avut loc 32 de accidente grave in care au fost implicați minori. Cauzele: fie copiii…

- Timp de trei zile și trei nopți, in perioada 12-14 august, comuna Corbi va fi capitala rock-ului romanesc. Va avea loc o noua ediție a Stonebird, cel mai mare festival rock din mediul rural din Romania. Un eveniment la care vor și-au anunțat prezența nume mari ale rock-ului romanesc, inclusiv Phoenix,…