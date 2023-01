Stiri pe aceeasi tema

- Automacarale, schele, garduri și ghivece in Piața Operei din Timișoara. Se contruiește un turn metalic cu mai multe etaje pentru deschiderea anului in care Timișoara este Capitala Europeana a Culturii. Organizatorii promit ca acolo va fi o gradina verticala, pe structura metalica, cu fix 1306 plante.…

- Pregatirile pentru deschiderea programului Timișoara 2023 - Capitala Culturala Europeana sunt pe ultima suta de metri. In Piața Victoriei a inceput instalarea unei gradini verticale, care va putea fi explorata de curioși. La fiecare etaj vor avea loc diverse activitați culturale.

- Polițiștii locali din Timișoara care patrulau zona centrala a orașului in noaptea de luni spre marți au observat, puțin dupa miezul nopții, un moped care se deplasa prin Piața Victoriei, dinspre Opera spre Catedrala Mitropolitana. „Polițiștii locali au trecut la oprirea regulamentara a acestuia, aflandu-se…

- Un turn cu 1.360 de plante va fi amplasat in Timișoara la deschiderea programului Capitala Culturala Europeana. Un turn cu peste 1.300 de plante va fi amplasat in Piața Victoriei din Timișoara cu ocazia deschiderii programului Capitala Culturala Europeana. Instalația temporara conceputa de...

- Roata panoramica adusa in premiera la Targul de Craciun din Timișoara, s-a dovedit a fi o veritabila atracție in Piața Victoriei. Timișorenii și turiștii au facut coada sa dea o tura cu roata amplasata in mijlocul pieței.

- Vineri, 16 decembrie, in centrul orașului Timișoara, in Piața Victoriei, de la ora 17, va avea loc concertul Folk Pentru Revoluție, in cadrul caruia vor susține recitaluri Dana Varadi Band, Lia Burg, BegArt, Ștefan Trubadur și Pragu de Sus. Lia Burg a ajuns sa fie cunoscuta publicului larg prin prestația…