Stiri pe aceeasi tema

- 1790: A aparut, la Iași, periodicul de limba franceza „Courier de Moldavie”, primul ziar tiparit pe teritoriul țarii noastre (pana in aprilie 1790). 1854: A inceput construirea liniilor de telegraf electric București–Giurgiu, București–Ploiești–Brașov, Timișoara–Lugoj–Orșova, facandu–se astfel legatura…

- Aeroportul Internațional George Enescu Bacau a inițiat procesul de restabilire a conectivitații cu destinații europene. Reprezentanții aerogarii susțin ca au avut loc primele intalniri cu operatorii aerieni din Romania Air Connect și Fly Lili. Air Connect planifica operarea curselor regulate din București,…

- Vin trenurile electrice din contractul de 600 de milioane de euro care deservesc transportul din Cluj spre București, Timișoara și Iași.Primul tren dintre zecile fabricate de Alstom in Polonia ce ar urma sa deserveasca o serie de destinații pe calea ferata, intre care și cateva din Cluj, urmeaza sa…

- Cum sa interpretam anomalia statistica de la Iasi? In ultima vreme, doua stiri despre Iasi si Moldova pun in discutie narativul despre polul saraciei si al emigrarii din Romania. 1) Salariile din Iasi au cunoscut, in ultimul deceniu, cea mai puternica crestere la nivel national - 159-, mai mult chiar…

- Destination Insights este un instrument Google care ofera informații despre destinațiile pe care oamenii dintr-o țara le cauta pe Google, in interiorul sau in afara ei, precum și date despre zonele unde sunt persoane interesate sa calatoreasca in țara selectata, interes manifestat prin cautari pe Google.…

- In orașul in care Marcel Ciolacu a obținut certificat de revoluționar, monumentul eroilor revoluției a fost distrus și arata ca dupa razboi. La Buzau, Revoluția a inceput in seara zilei de 22 decembrie 1989. Un numar de 47 buzoieni au murit in urma cu 33 de ani. Oficialitațile au ales sa depuna coroane…

- Ioan Ududec, din Vrancea, a fugit de acasa in decembrie 1989 pentru a lua parte la Revolutie. Barbatul, acum in varsta de 45 de ani, a povestit prin ce aventuri a trecut in Timisoara si in Bucuresti.

- Romania ar trebui sa fie inclusa in Schengen cat mai curand, a spus sambata la București premierul Ungariei, Orban Viktor. Decizia JAI a fost gresita și trebuie corectata, a afirmat acesta.