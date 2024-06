Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Gherman a vorbit despre reacția pe care a avut-o atunci cand a vazut-o pe Oana Moșneagu in rochie de mireasa. Cei doi s-au casatorit religios duminica, 2 iunie 2024, iar petrecerea a avut loc intr-o locație de vis.

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman se casatoresc religios astazi, dupa ce in urma cu cateva saptamani au facut cununia civila. Actrița a postat pe contul de socializare imagini cu rochia și a facut o dezvaluire celor care o urmaresc pe Instagram.Oana Moșneagu și Vlad Gherman traiesc astazi cea mai frumoasa…

- Alexandru de la Mireasa și-a luat prin surprindere fanii cu o imagine neașteptata! Cu toții urmaresc cu sufletul la gura cum iși petrece timpul in lipsa Cristinei, dupa ce a fost eliminat. Se pare ca fostul concurent a luat decizii surprinzatoare. Iata ce se intampla acum in viața lui!

- Prețul efectiv platit sau de platit pentru marfurile de import (valoarea de tranzacție) este unul din elementele de taxare care poate genera probleme complexe atat in momentul importului de marfuri, cat și ulterior (de exemplu, in cazul unor plați ulterioare importului, dar facute in legatura cu marfurile…

- O tanara a povestit de ce familia ei nu ii mai vorbește dupa ce a decis sa nu poarte rochia de mireasa pe care sora vitrega a confecționat-o special pentru ea! Iata ce motiv a avut pentru refuz!

- De curand, s-a zvonit ca Iuliana Pepene și iubitul ar fi ajuns la desparțire. Cei doi erau impreuna de aproape un an, iar in luna februarie, au fost intr-o vacanța de lux in Tanzania. Fosta concurenta de la America Express a pus punct speculațiilor referitoare la o posibila separare.

- Un nou caz cutremurator. A platit frumusețea cu prețul vieții. O tanara influencerița a murit la doar 30 de ani, dupa ce a apelat la ajutorul medicului estetician pentru o operație de liposucție.

- Imagini savuroase cu Antonia și Alex Velea! Cei doi și-au luat prin surprindere fanii, dupa ce au aparut ca mire și mireasa. Cum i-a stat vedetei in rochie alba. Alex Velea și Antonia, mire și mireasa! Antonia și Alex Velea și-au lasat urmaritorii din mediul online cu gura cascata, dupa ce au publicat…