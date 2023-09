Stiri pe aceeasi tema

- Incep inscrierile la atelierele Festivalului Puppets Occupy Street – Fantasy Edition 2023, in perioada 18 – 23 august. Festivalul Puppets Occupy Street, ediția a X-a – Fantasy Edition 2023 este organizat de Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova. Festivalul este finanțat de Primaria Municipiului…

- Ordinul Arhitecților din Romania, Filiala Teritoriala Nord-Est, organizeaza, in perioada 11-13 august 2023, evenimentul Zilele Culturii Urbane la Uzina de Apa Suceava (str. Apeductului, nr. 4).Ediția din acest an, a X-a, marcheaza aniversarea a „100 + 11 ani de la darea in folosința a fostei ...

- Atletul Serghei Marghiev a luat locul intii la proba aruncarea ciocanului din cadrul Cupei Romaniei de atletism pentru Seniori si Juniori, ediția 2023. Anunțul a fost facut de Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova. Sportivul a aruncat ciocanul la o distanța de 71 metri și 94 cm,…

- Laura Bajenaru, profesoara de științe și examinator pentru Cambridge Assessment International Education, a explicat intr-un interviu pentru LearnGate de ce experimentele și investigațiile științifice sunt esențiale pentru care elevii sa poata ințelege chimia, fizica ori biologia. ,,Elevii vor vedea…

- iRoast fotbalistic, un episod special iUmor, va aduce vineri, 16 iunie, terapii prin comedie inainte de meciul Kosovo – Romania, disputat in cadrul preliminariilor pentru EURO 2024. Iar Dan Petrescu, impersonat de Șerban Georgevici, se numara printre invitații care au acceptat provocarea de a urca pe…

- Women's basketball: Romania qualify for quarterfinals of FIBA 3x3 Series 2023 tournament in Azerbaijan. Romania's women's 3x3 basketball team qualified for the quarterfinals of the FIBA 3x3 Women's Series 2023 tournament in Shusha (Azerbaijan), after defeating Turkey with a score of 19-18, told Agerpres.…

- "Ierusalim - culoare si lumina" - o expozitie personala a Aureliei Stoie Marginean poate fi vizitata, pana pe 15 iunie, la Galeriile Europe din Brasov, se arata intr-un comunicat al Uniunii Artistilor Plastici din Romania, transmis, luni, Agerpres."In cadrul expozitiei sunt expuse acuarelele care…

- Comuna Salcioara a gazduit evenimentul sportiv de anduranța ecvestra CUPA SHAGYA ARAB – ediția a X-a, un eveniment de talie naționala și internaționala, realizat in asociere cu Consiliul Județean Dambovița și Primaria Comunei Salcioara, sub egida Federației Ecvestre Romane și a Federației Ecvestre…