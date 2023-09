Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor a efectuat astazi un control operativ in zona Complexului Studențesc din Timișoara, fiind verificate 10 restaurante: SC ENTERTEIMENT FUN CLUB SRL (Restaurant Dinar), SC IZARAD KDO SRL (Fast food),SC SCARLATESCU CRISTIAN J.R.…

- Miercuri, comisarii de la Protecția Consumatorilor Timiș au desfașurat un control operativ in zona Complexului Studențesc din Timișoara. Potrivit șefului Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Vest, este inacceptabil cum ințeleg anumiți operatori economici sa-și desfașoare activitatea.…

- In zilele caniculare, romanii au incins aplicațiile pentru livrari la domiciliu, iar in clasamentul preferințelor conduc produsele fast-food. Daca in Buzau, topul este compus din shaorma, pizza și burger, in București, Timișoara și Galați micii au fost printre cele mai comandate produse

- Social Mai multe facilitați de transport feroviar și cu metroul pentru studenți / Tariful redus crește de la 50% la 90% august 31, 2023 09:45 Ministerul Educației anunța ca a fost pus in consultare publica Proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilitaților…

- – Pana pe 20 iulie, romanii au rezervat deja 86% din zborurile interne pe care le-au rezervat pe toata durata anului 2022 pe Kiwi.com; – Principalele 5 destinații sunt București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava și Oradea; – 81% dintre cei care au calatorit in interiorul Romaniei au petrecut pana…

- Un prim centru inchis in Timis, ca urmare a controalelor demarate: Centrul de gazduire temporara a persoanelor adulte fara adapost din Timisoara, str. Martir Gogu Opre 24. Principalele constatari: produse alimentare expirate, lipsa autorizației DSVSA la blocul alimentar, condiții insalubre peste tot.…

- Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a anunțat ca astazi au fost efectuate mai multe controale la centre rezidențiale destinate persoanelor varstnice, persoanelor adulte cu dizabilitați si cele destinate copiilor, iar Centrul de gazduire temporara a persoanelor adulte fara adapost de pe strada Martir…

- Singuratatea este tema abordata in cel mai nou spectacol al companiei de teatru independent Arte-Factum. „Monoloagele solitudinii” va avea avanpremiera vineri, de la ora 20, in Studioul Franciscan aflat in cladirea Centrului de Cultura și Arta a Județului Timiș. Spectacolul este inclus in programul…