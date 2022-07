Stiri pe aceeasi tema

- Timișenii vor avea șansa sa redescopere județul din punct de vedere turistic și cultural, in cadrul programului dedicat Zilei Județului 2022, sarbatorita anual in 28 iulie. Seria de evenimente se intinde in acest an pe patru zile și include o zi a porților deschise, schimbul de garda, concerte…

- In procesul de consultare publica lansat de Consiliul Județean Timiș pentru realizarea strategiei de dezvoltare a rutelor velo din județ, a fost pus la dispoziția timișenilor un chestionar, prin care aceștia sunt rugați sa raspunda la mai multe intrebari. Frecvența cu care folosesc bicicleta, in ce…

- In 2023, anul in care orașul de pe Bega va fi Capitala Culturala Europeana, timișorenii interesați sa faca parte dintr-un cor comunitar și sa cante alaturi de muzicieni profesioniști vor putea face acest lucru foarte simplu, inscriindu-se pe o platforma speciala.

- Opereta „Silvia”, prințesa Csardasului, ajunge sambata la Opera Brașov . Melomanii se vor putea bucura de spectacolul „Silvia” de Emmerich Kalman, Sambata, 18 iunie, de la ora 18.30, in Sala Operei. Premiera operetei „Silvia” de Emmerich Kalman de la Opera Brașov a avut loc in iunie 2012. Cu amestecul…

- Breviar Editorial - Noi apariții la Editura TipoMoldova Iași este o activitate culturala ce se va desfașura luni, 23 mai, incepand cu ora 13.00, la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera" Suceava - Sala de Arta „Elena Greculesi". Invitați și prezentari: Casian Maria Spiridon, ...