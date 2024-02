Stiri pe aceeasi tema

- Daca inca nu știți cu ce sa va cadorisiți perechea de ziua iubirii, musai sa mergeți pe mana patiseriei Sweet Iris, care vine cu o propunere inedita: fructe trase in ciocolata! Gasi astazi și maine la Sweet Iris capșuni, banane, struguri, mere și pere scaldate in ciocolata alba sau neagra. Ciocolata…

- Primaria Bistrița va cumpara anul acesta un cabinet stomatologic mobil, ce se va deplasa prin cartierele aparținatoare ale orașului. Aici s-ar putea acorda gratuit consultații și tratament celor care nu au bani sa mearga la dentist. Primarul Ioan Turc a anunțat ca anul acesta va fi achiziționat un…

- Primaria Bistrița va cumpara anul acesta un cabinet stomatologic mobil, ce se va deplasa prin cartierele aparținatoare ale orașului și va acorda consultații și tratament, gratuit, celor care nu au bani sa mearga la dentist. Primarul Ioan Turc a anunțat ca anul acesta va fi achiziționat un cabinet stomatologic…

- Președinții filialelor județene PNL sunt obligați de conducerea partidului sa candideze la alegerile locale, fie pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, fie pentru primaria reședința de județ. Este și cazul lui Ioan Turc, care va fi obligat de partid sa candideze la alegerile locale pentru…

- Condusul pe timp de iarna are farmecul sau, dar vine și cu provocari. Cu ajutorul echipamentelor originale și soluțiilor ingenioase de la Mercedes-Benz, te descurci cu ușurința in orice situație – fie ca ai nevoie sa transporți schiuri, cadouri de Craciun sau valize pentru intreaga familie. Afla mai…

- 3 Sud Est va numara ultimele secunde din 2023, in centrul Bistriței, a confirmat primarul Ioan Turc. Culmea, la sondajul organizat de municipalitate in acest sens, cele mai multe voturi a primit BUG Mafia. Intr-o conferința de presa, primarul Ioan Turc a insinuat ca BUG Mafia ar fi cerut prea mult pentru…

- In luna iunie a anul viitor se va alerga pentru eroii de ieri și de azi, in cadrul celei de-a doua ediții a Semimaratonului Eroilor ,,Invinctus”. Evenimentul are ca scop principal promovarea activitaților sportive de masa și a beneficiului acestora asupra sanatații fizice și psihice a comunitații locale.…

- Primaria Bistrița a inceput amenajarea cartierului format din locuințe de tip modular chiar zilele trecute. Firma care a caștigat licitația trebuie sa termine lucrarile pana in primavara anului viitor. Cartierul este amenajat in apropierea blocurilor sociale din Viișoara și ii va gazdui pe cei mai nevoiași…