Timișenii care nu colectează selectiv deșeurile riscă să rămână cu pubelele pline. RETIM începe să dea avertismente Cu toții ne dorim un oraș curat, insa nu mulți timișoreni nu fac minime eforturi in acest sens. Cel mai important, spun reprezentanții ADID și RETIM, ar fi sa colectam selectiv deșeurile pentru ca toate resturile din carton, hartie, PET-uri etc sa poata fi reciclate. In acest sens, ADID și RETIM cu sprijinul Consiliului Județean […] Articolul Timișenii care nu colecteaza selectiv deșeurile risca sa ramana cu pubelele pline. RETIM incepe sa dea avertismente a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

