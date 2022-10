Timișean trimis în judecată după ce a fost prins cu 25 de migranți într-o dubă Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a unui inculpat, sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de migranți. „In fapt a fost reținut ca in data de 11 iulie 2022, inculpatul ar fi transportat cu un autovehicul destinat transportului de marfa, pe raza județului Timiș, din […] Articolul Timișean trimis in judecata dupa ce a fost prins cu 25 de migranți intr-o duba a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

