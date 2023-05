Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II și Sectorului Poliției de Frontiera Varșand au depistat, in total, 93 de... The post 93 migranți depistați la granita cu Ungaria. Intr-un singur TIR, au fost descoperite 52 de persoane appeared first on Special…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga (județul Timiș) au depistat ieri șase cetațeni din Bangladesh care incercau sa treaca ilegal frontiera in Serbia. Cei șase au incercat sa treaca pe camp granița, in același timp, in doua grupuri. Toți dețineau permise de ședere…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni au depistat, noaptea trecuta, un autoturism care circula in regim de taxi si in care se aflau trei cetațeni straini. Soferul roman al mijlocului de transport este cercetat pentru trafic de migranti. „In data de 29 martie 2023,…

- In cadrul unei actiuni de prevenire si combatere a migratiei ilegale, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni au depistat, un autoturism care circula in regim de taxi si in care se aflau trei cetațeni straini. Soferul roman al mijlocului de transport este cercetat…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni au descoperit, miercuri, mai mulți migranți fara forme legale care planuiau sa iasa ilegal din Romania. Aceștia au ajuns pana in apropierea frontierei cu taxiul sau cu Uber. „In jurul orei 19:30 au fost reținuți, la aproximativ…

- Remorca „expirata” depistata in trafic la Fundu Hertii. Șoferul s-a ales cu dosar penal Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontierei Dorohoi au depistat, in trafic, un cetatean roman care conducea un autoturism cu remorca, aceasta din urma avand numerele de inmatriculare expirate.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontierei Dorohoi au depistat in trafic un cetatean roman care conducea un autoturism cu remorca, aceasta din urma avand numerele de inmatriculare expirate.

- Politistii de frontiera satmareni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat 25 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-o autoutilitara inmatriculata in Romania. Miercuri, 08 martie a.c., in jurul orei 10.00, la Punctul de Trecere…