- Nr. 46 din 2 Mai 2022 BULETIN INFORMATIV 2 MAI 2022 RETINUT PENTRU INCALCAREA ORDINULUI DE PROTECTIELa data de 30 aprilie 2022, politistii Sectiei 12 Rurale Periam au retinut un barbat de 53 de ani, pentru savarsirea infractiunii de ldquo;incalcarea ordinului de protectie". Barbatul a fost introdus…

- Nr. 45 din 21 Aprilie 2022 BULETIN INFORMATIV 21 APRILIE 2022 RETINUT PENTRU FURT CALIFICAT Politistii orasului Gataia au retinut un barbat, in varsta de 18 ani, banuit de comiterea infractiunilor de distrugere si furt calificat in localitatea Semlacu Mare, din judetul Timis. Acesta a fost introdus…

- Joi, 14 aprilie a.c., polițiștii Postului de Poliție Caineni au pus in aplicare un mandat de arestare preventiva, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Brezoi, pe numele unui barbat, cerecetat pentru comiterea infracțiunilor de incalcarea masurii de arest la domiciliu și incalcarea ordinului…

- Miercuri, 13 aprilie, in urma cercetarilor efectuate intru-un dosar penal inregistrat la nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Viseu de Sus, fața de un tanar de 18 ani din Repedea a fost luata masura reținerii pentru 24 de ore, fiind depus la Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul…

- Polițiștii Orașului Sannicolau Mare efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 39 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de „talharie calificata”. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In data de 11…

- Polițiștii Orașului Buziaș au reținut pentru 24 de ore un barbat, in varsta de 55 de ani, care nu a respectat ordinul de protecție, prin care i se interzicea sa se apropie la mai puțin de 100 de metri de soția lui. „In data de 19 martie 2022, polițiștii Orașului Buziaș au reținut pentru 24…

- Duminica seara, polițiștii baimareni au dispus masura reținerii pentru 24 de ore a baimareanului pe numele cariua tot ieri s-a intocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de lipsire de libertate și tentativa de viol. Barbatul a fost introdus la Centrul de Reținere și Arestare Preventiva…