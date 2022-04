Timișean amenințat și tâlhărit în propria-i casă. Un suspect a fost reținut Un barbat in varsta de 39 de ani a patruns intr-o casa din localitatea Lenauheim, județul Timiș, iar prin amenințari cu acte de violența l-a lasat pe barbatul de 44 de ani care locuia acolo fara cateva bunuri. Totul s-a petrecut duminica seara, in jurul orei 21:00. Intrusul a parasit locul faptei cu portofelul victimei, […] Articolul Timișean amenințat și talharit in propria-i casa. Un suspect a fost reținut a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

