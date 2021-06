Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestei saptamani, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de 10 inculpati sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata. Procurorii au stabilit ca „in perioada 23.01.2021 – 22.05.2021,…

- Agentii, care lucrau la Serviciul de Inmatriculari auto, la ghișee, primeau șpagi pentru a rezolva mai repede actele. De exemplu, ei incasau o taxa mai mare decat cea prevazuta de lege pentru inmatricularea unui autoturism. Acțiunea de astazi vine dupa patru luni in care activitatea suspecților a fost…

- Miercuri dimineața au loc percheziții la Serviciul Rutier din cadrul IPJ Botosani. Verificari au loc și la domiciliile unor agenti suspectai de luare de mita. Procurorii DNA si ofiterii DGA fac percheziții. Conform procurorilor, mai multi agenti ar fi luat mita in trafic in mod regulat de la șoferi.…

- Medicul ginecolog de la Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” din Lugoj, care la sfarșitul lunii martie a fost prins in flagrant, in timp ce lua mita de la o pacienta, a fost trimis in judecata. “Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus, prin rechizitoriu,…

- Trei angajati ai unei firme de paza din Timisoara au fost trimisi in judecata, in stare de arest preventiv, dupa ce in luna februarie au ucis un om al strazii, dupa ce l-au lovit cu pumnii si picioarele, iar unul dintre ei l-a injunghiat cu un cutit. "Procurorii din cadrul Parchetului de pe…