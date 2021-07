Stiri pe aceeasi tema

- Peretele Bibliotecii Centrale a Universitații Politehnica, cu vedere spre Stadionul Știința, a fost viu colorat de artistul Alex Baciu. Nu doar ca anima zona, dar purifica și aerul, fiind prima pictura murala din Timișoara realizata integral din vopsea purificatoare de aer, susțin inițiatorii proiectului.

- Ion Dobran, in varsta de 102 ani, este ultimul pilot roman in viata care a luptat in al Doilea Razboi Mondial. El este celebrat de catre armata printr-o pictura murala care se afla pe fatada unui hotel din centrul Bucurestiului. Este prima opera de arta dedicata unui veteran al Armatei Romane.

- Cum gandesti planul de amenajare pentru o garsoniera de 27 metri patrati incat la final sa fie o locuinta calda si eficienta pentru oricine ii trece pragul? Profiti de fiecare colt pentru depozitare, folosesti nuante deschise, mobila cu picioare si un pic de poezie.

- Ultimul pilot roman in viața care a luptat in cel de-Al Doilea Razboi Mondial este celebrat intr-un mod inedit: Armata i-a dedicat o pictura murala pe un zid din centrul Capitalei - care ilustreaza batalia aeriana din iunie 1944, cand pilotul roman a doborat avionul in care se afla americanul Barrie…

- O noua zona „instagramabila” a prins contur in Iulius Town, unde un artist timișorean a creat o poveste avangardista, in culori vii. Pictura murala de dimensiuni impresionante, aflata la etajul 1, este continuarea proiectului care anima pasajul subteran din ansamblul Iulius Town Timișoara. Cele mai…

- O pictura murala de mari dimensiuni realizata pe peretele unei cladiri degradate dintr-un cartier al municipiului Targu Jiu a fost distrusa, dupa ce imobilul este modernizat pentru a fi transformat in gradinita.