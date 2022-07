Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a secetei pedologice instalate in unele regiuni ale Romaniei, la nivelul fiecarui județ este instituita procedura care stabilește modalitațile de constatare și inregistrare a pagubelor. In baza procedurilor instituite, comisiile de constatare a suprafețelor calamitate și a gradului de afectare…

- Avand in vedere ca in județul Timiș sunt afectate culturile agricole de primavara din cauza secetei pedologice, Primaria Municipiului Lugoj comunica tuturor fermierilor din zona UAT Lugoj prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale nr. 190 din 12 iulie 2022 și al Ministerului…

- ”Termenul de depunere a documentatiilor prin care s-a constatat gradul de afectare a culturilor de factorul de risc – seceta pedologica – este 30 august pentru culturile de toamna (grau si triticale), respectiv 15 decembrie pentru culturile prasitoare (porumb si floarea soarelui). Facem precizarea ca…

- Conducerea Directiei Agricole Covasna estimeaza ca productia medie de cartofi din acest an va fi mai scazuta fata de cea multianuala, intrucat majoritatea suprafetelor insamantate sunt afectate de seceta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus ca a vizitat mai multe județe din țara afectate de seceta și in unele zone culturile agricole sunt compromise total. El a dat exemplul Buzaului, unde „e numai praf”. Intrebat despre situația creata de seceta in Romania, Petre Daea a spus, marți, la Antena 3,…

- La puțin timp dupa ce ministru agriculturii, Adrian Chesnoiu, a semnat un ordin prin care s-a constituit o comisie ce trebuia sa puna la punct reorganizarea Agenției Naționale de Imbunatațiri Funciare (ANIF), a și aparut DNA la ușa lui. Se știe ca ANIF are in administrare sistemul național de irigații…

- In județul Arad, seceta se face simțita tot mai mult, iar pagubele cresc de la o zi la alta, existand zone in care culturile sunt distruse in mare parte, in lipsa sistemelor de irigații. La vecinii de peste granița, in schimb, culturile arata foarte bine, iar ironia sorții este ca sunt udate cu apa…

- In ultima perioada am avut o multime de avertizari de la meteorologi. Multe dintre ele despre instabilitate atmosferica. In unele zone a plouat intr-o ora cat pentru o luna, dar asta nu ajuta agricultura.