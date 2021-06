Stiri pe aceeasi tema

- VIGILENȚA MAXIMA din partea polițiștilor și jandarmilor, barbat din Cojasca,sancționat pentru ca facea campanie electorala The post VIGILENȚA MAXIMA din partea polițiștilor și jandarmilor. Barbat din Cojasca,sancționat pentru ca facea campanie electorala in ziua votului.VIDEO first appeared on Partener…

- Campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie va incepe sambata si se va incheia pe data de 26 iunie, la ora 7,00... The post Incepe campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie. Unde are loc scrutinul in Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara appeared first…

- Campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie va incepe sambata si se va incheia pe data de 26 iunie, la ora 7,00... The post Incepe campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie. Unde au loc alegeri in Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Locuitorii din Voiteg sa pregatesc sa mearga din nou la vot, in aceasta vara. La sfarșitul lunii iunie au fost programate alegerile locale parțiale, dupa decesul primarului reales in toamna anului trecut. Data a fost stabilita in ședința de guvern de joi.

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a propus Ministerului Afacerilor Interne organizarea, in data de 20 iunie 2021, a alegerilor locale parțiale pentru primari in localitațile in care funcția de primar este vacanta. Declanșarea alegerilor va fi aprobata in ședința de joi a Guvernului. Campania…

- Politistii orașului Sannicolau Mare au efectuat, joi, șase perchezitii domiciliare in localitațile Jimbolia din județul Timiș și Secusigiu din județul Arad, la un barbat banuit de contrabanda. In cursul dimineții, polițiștii din Sannicolau Mare, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de…

- O serie de membri ai Partidului Ecologist Roman au inregistrat pe rolul sectiei civile a Judecatoriei Constanta, un dosar care vizeaza pretentii banesti Reclamantii din dosar doresc ca bani recuperati de PER in urma campaniei electorale de la alegerile locale din 2020, sa fie intorsi filialelor direct…

- O serie de membri ai Partidului Ecologist Roman au inregistrat pe rolul sectiei civile a Judecatoriei Constanta, un dosar care vizeaza pretentii banesti Reclamantii din dosar doresc ca bani recuperati de PER in urma campaniei electorale de la alegerile locale din 2020, sa fie intorsi filialelor direct…