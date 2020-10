Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Timis, deputatul Alfred Simonis, a declarat, sambata, ca mai multi membri importanti ai filialei au demisionat din functii, iar unul a renuntat si la calitatea de membru PSD, in urma scorurilor obtinute la recentele alegeri locale, scrie Agerpres. „Saptamana viitoare se va gasi o solutie…

- Ploua cu demisii in randul social-democraților timișeni. Dupa ce Florica Barsașteanu a renunțat la șefia PSD Timișoara, au urmat și alte retrageri. Astfel, Francisc Boldea nu mai este președintele PSD Lugoj, urmand ca saptamana viitoare sa se ia o decizie in privința ... The post Demisii in PSD Timiș…

- Demisii și in PSD Timiș, dupa alegerile locale din 27 septembrie. Social-democrații au inceput o analiza a rezultatelor. Ei au adunat sub 9.000 de voturi in Timișoara, unde vor avea doar trei consilieri locali. Organizația municipala are un nou președinte interimar.

- Apar primele „victime” si in PSD dupa scorul catastrofal de la alegerile locale, in special pe Timisoara. Presedintele organizatiei municipale, Florica Birsasteanu a decis sa demisoneze din functie. In locul lui a fost numit ca interimar consilierul judetean Mihai Ritivoiu. La alegerile locale din 27…

- Presedintele ales al Consiliului Judetean (CJ) Timis, liberalul Alin Nica, a declarat, marti, ca votul la functia de primar al municipiului Timisoara "nu a fost un vot anti-PNL, ci unul anti-Robu". Alin Nica a castigat alegerile pentru functia de sef al CJ cu 40% si este preferat si pentru…

- Liderul USR Lugoj, Dana Tepes, se confrunta cu un val de critici dupa ce a amplasat ilegal mai multe bannere pe strazile din oras. Tepes declara in urma cu cateva zile ca o firma din Timisoara s-a ocupat de amplasarea acestor materiale, insa a recunoscut ca a avut o intalnire cu Francisc Boldea pe aceasta…

- Lasam astazi Timisoara si ne indreptam putin ochii spre Lugoj, al doilea municipiu al judetului. Aici lupta se da intre primarul PSD in functie (din 2008), Francisc Boldea, si liberalul Claudiu Alexandru Buciu. Sau cel putin asa spun unele sondaje, care-l dau favorit pe liberal. Ei bine, disputa politica…

- Presedintele UNITER, Ion Caramitru, si medicul Mihai Gafencu de la Spitalul de Copii ”Louis Turcanu” din Timisoara si-au anuntat demisiile din structurile de conducere ale Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana 2021 (TM2021). Primarul Nicolae Robu precizat ca a avut o discutie cu Ion Caramitru…