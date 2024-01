Timiş: Aproximativ 25 de tractoare şi 25 de maşini protestează pe drumul spre Punctul de Trecere a Frontierei Moraviţa, spre Serbia Coloana de masini porneste din centrul localitatii Moravita si ajunge pana aproape de Punctul de Trecere a Frontierei spre Serbia. Sunt aproximativ 25 de tractoare si circa 25 de masini in coloana, care participa la protestul fermierilor. Ei nu blocheaza drumul, ci doar circula pe aceasta portiune. In zilele trecute, fermierii au blocat cu utilajele centura ocolitoare a municipiului Timisoara. Fermierii si transportatorii reclama valoarea mare a politelor RCA si sunt nemultumiti de introducerea de taxe noi, dar si de valoarea mica a pretului cerealelor. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protestul fermierilor ia amploare in intreaga țara, inclusiv in Baia Mare. In cursul zilei de luni, 15 ianuarie, aproximativ 50 de tractoare s-au indreptat spre intrarea in municipiul Baia Mare, pentru a se alatura protestatarilor din țara și a-și exprima nemulțumirile. Transportatorii si fermierii…

- Protestatarii doljeni, fermierii și transportatorii, vor avea acces pana la Aeroportul Internațional Craiova, potrivit Prefecturii Dolj. Protestatarii au solicitat acest lucru fara a afecta insa traficul și accesul in acea zona și in aeroport. Decizia a fost luata in urma cu puțin timp de catre prefectul…

- E scandal in zona Vamii Siret și in alte regiuni ale țarii, unde transportatorii și fermierii au paralizat traficul pe multiple direcții de deplasare. Circulația la Vama Siret este complet blocata, iar protestatarii au avut un conflict verbal cu ucrainienii care intenționau sa intre in Romania. Prefectul…

- MINOR TUPEIST… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui tanar din Republica Moldova asupra caruia au fost descoperite articole pirotehnice, deși acesta nu deținea autorizație pentru a efectua operațiuni cu astfel de materiale. In punctul…

- Punctul de trecere a frontierei Medyka, cu Ucraina, a fost blocat joi de fermierii polonezi, aceștia reluand un protest prin care vor sa se asigure subvențiile guvernamentale pentru porumb și sa impiedice creșterea taxelor.Fermierii polonezi au blocat joi punctul de trecere a frontierei Medyka cu…

- ”De la Cluj la Targu-Mures pe A3: Autostrada Transilvania conecteaza, de astazi, cele doua municipii. Felicitari echipei CNAIR”, a scris, joi seara, pe Facebook, primarul din Cluj-Napoca. Reactia primarului vine dupa ce CNAIR a deschis circulatiei lotul Chetani-Campia Turzii al A3 – Autostrada Transilvania.…

- Tribunalul Dolj a prelungit mandatul de arestare emis pe numele unui cetatean bulgar de 53 de ani, acuzat de trafic de droguri de risc. La sfarsitul lunii august, in camionul condus de cetateanul bulgar, politistii de frontiera din Bechet au descoperit peste un milion de comprimate ce contin Alprazolam.…

- Un Mercedes de lux a fost confiscat de polițiștii de frontiera in vama Moravița, atunci cand romanul care-l conducea și intenționa sa intre cu el in țara a prezentat actele mașinii, informeaza site-ul Poliției de Frontiera.Romanul s-a prezentat la punctul de trecere a frontierei din județul Timiș la…