Stiri pe aceeasi tema

- Pagina de Twitter, Tpyxa.net, care relateaza despre razboiul din Ucraina, a publicat pe contul sau o fotografie a șoferului camionului care a explodat pe podul peste stramtoarea Kerci care leaga Crimeea de Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pagina web oficiala a familiei regale britanice a fost "dezactivata temporar" ca urmare a incetarii din viata, joi, a reginei Elisabeta a II-a, la resedinta sa din castelul Balmoral, in Scotia, la varsta de 96 de ani, transmite EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fortele Armate ucrainene au anuntat, sambata, ca de la startul invaziei, in data de 24 februarie, in Ucraina au murit 46.500 de soldati rusi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca doreste sa deschida "o noua pagina" in relatiile bilaterale cu Algeria joi, in prima zi a vizitei sale in aceasta tara, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Pagina de facebook a directorului Poștei Romane din Brașov este plina de poze facute in deplasari, la diverse evenimente, noteaza transilvania365.ro, care investigheaza activitatea directorului Poștei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Patru persoane, intre care doi copii, au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa un accident intre o mașina și o cisterna, petrecut in noaptea de duminica spre luni in intersecția E 85 cu un drum județean din Neamț. Potrivit ISU Neamț, accidentul a avut loc in jurul orei 22.00 in localitatea Secuienii…

- Ministrul Finantelor Adrian Caciu a precizat, referitor la modificarile fiscale care vor fi aplicate de la 1 august, ca „nimeni nu va plati in plus”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …