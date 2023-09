Timbaland, Nelly Furtado & Justin Timberlake au revenit cu single-ul „Keep Going Up”

Stiri pe aceeasi tema

- Artistul de origine greaca, Steve Ant, și Liviu Teodorescu prelungesc vara cu o melodie perfecta pentru petreceri si playlist-uri – „Mi Loca”. Piesa reprezinta o premiera pentru Liviu Teodorescu, cantand pentru prima data in limba spaniola, alaturi de un intro in limba greaca de la Steve Ant. „Mi Loca”…

- Dupa mai multe testari ale piesei in ultimele cateva luni, Tujamo, Azteck și INNA lanseaza in sfarșit single-ul mult așteptat – „Freak”. Tujamo și Azteck iși imbina priceperea in producție pentru a crea o piesa electro-house exuberanta, imbibata in bass, care te va face sa te miști, așa cum spune și…

- Karol G a lansat single-ul “S91″, o melodie care nu numai ca arata transformarea, ci semnifica evoluția artistei, aratandu-și priceperea artistica și capacitatea de a continua legatura cu fanii ei. Cantecul demonstreaza capacitatea ei de a privi momentele de incertitudine ca momente in care apar noi…

- In timp ce melodia „I’m Alright” este inclusa in spot-ul MAX – Xfinity, Francis On My Mind fiind singurul artist din lume prezent in noua campanie, acum artista lanseaza single-ul „Are You Happy?”. Cu o voce impresionanta și o abordare autentica, Francis On My Mind iși aduce propria perspectiva asupra…

- Carismatic și misterios, siropmov iși anunța urmatorul EP prin videoclipul piesei “In sangele tau”. Intr-un vibe general de indie-alternative, melodia povestește o dragoste punk dintre doi iubiți. “In sangele tau” a fost compusa de siropmov alaturi de Adrian Giurgescu și RISK, iar videoclipul a fost…

- Dupa succesul albumului de debut “BLANCOMAT”, BLANCO revine cu primul single ce anunța materialul “Sunt IO”, o versiune evoluata și maturizata a lui BLANCO. TOT CE FAC E SFANT este o demonstrație de hip-hop din partea unuia dintre cei mai apreciați MC din noua generație. „TOT CE FAC E SFANT este prima…

- Alessandra a lansat single-ul “Pretty Devil”. „Cantecul este despre mine cantand unei fete care știe ca este superba dar, in același timp, poarta cu ea o mulțime de probleme. Scopul melodiei este ca ea sa se vada la fel cum o vad eu. Imi place cand este ea insași și sunt mandra de asta. Doar „fii diavolul…

- Liviu Teodorescu și Connect-R dau startul verii cu noua lor colaborare – „Trag la tine”, piesa care reprezinta o combinație inovatoare intre stilurile muzicale ale celor doi artiști, oferind publicului o experiența muzicala captivanta și memorabila. Melodia imbina elemente de pop și rap, cu un sound…